Bergeggi. Ha scelto come sempre la bellissima spiaggia di Bergeggi come meta per il suo momento di relax Linda Cerruti, 24enne nolese, campionessa di nuoto sincronizzato, reduce dai campionati europei di Glasgow, dove ha collezionato ben sette medaglie, due argenti e cinque bronzi, un record mai raggiunto prima da nessun’altra atleta in questo sport.

Gli amici di Linda l’hanno accolta al suo rientro ai bagni La Bussola con l’inno di Mameli negli altoparlanti e la bottiglia pronta da stappare.

Ieri invece, con lo stupendo panorama dell’Isola di Bergeggi alle spalle, la spiaggia si è trasformata in un improvvisato set fotografico che ha attirato l’attenzione di centinaia di bagnanti incuriositi dalla presenza della campionessa impegnata in vari scatti fotografici, impegnata in varie pose con le sue sette medaglie europee. I molti presenti ne hanno approfittato per vedere e toccare con mano le medaglie e per scattare a loro volta qualche foto e selfie con Linda Cerruti.

Cliente dello stabilimento balneare e amico di Linda Cerruti anche il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello che ha simpaticamente partecipato al set fotografico, facendo qualche scatto con la campionessa europea.

“Una grandissima atleta ma prima di tutto una ragazza fantastica – commenta Arboscello –. Bergeggi e il Golfo dell’Isola hanno la loro campionessa e ne vanno fieri. Vedere una ragazza giovanissima che compie giornalmente grandissimi sacrifici, in uno sport durissimo, vincere sette medaglie europee è una grande soddisfazione ma deve essere anche uno stimolo e un esempio per i tanti giovani che praticano sport. L’umiltà, la semplicità e la determinazione con cui Linda affronta le gare è la stessa con cui affronta la quotidianità e questo fa di lei una grande campionessa ma soprattutto una grande persona. Vai avanti così Linda. Siamo tutti fieri di te”.

Ora ad attendere Linda Cerruti ci sono i campionati mondiali del 2019 e le Olimpiadi del 2020.