Albenga. Questa mattina all’Istituto Domenico Trincheri di Albenga sono state donate una carrozzina a rotelle ed una sedia comoda grazie alla generosità di Ruote d’epoca di Villanova d’Albenga e dei Lions Albenga – Valle del Lerrone – Garlenda, in collaborazione con i Fieui di caruggi.

“Questo è stato possibile grazie alla raccolta dei tappi in plastica cui hanno collaborato in molti, ai quali va esteso il grazie per l’indispensabile aiuto” spiegano i Fieui di caruggi.

Foto 2 di 2



“I due presidi sanitari sono stati consegnati al Presidente dell’Istituto Prof. Piero Corradi e alla dottoressa Laura Milardi, direttrice sanitaria. Ovviamente la raccolta tappi prosegue … e non è una bufala!” concludono i promotori dell’iniziativa.