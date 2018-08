Quiliano, sp 58 chiusa tra via Morosso e via Bruggia per Agrigusta

Quiliano. In occasione della manifestazione “Agrigusta” nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre, dalle ore 16 alle ore 24, sarà temporaneamente sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia, sulla SP. n. 58 “di Quiliano”, nel tratto compreso tra la via Morosso e la via Bruggia.

Saranno attivati itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione.

Il divito di circolazione sarà segnalato con specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione.