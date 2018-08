Liguria. Si terrà questa mattina nella sede di Regione Liguria l’apertura delle buste contenenti le offerte relative al bando di gara per l’affidamento a privati di tre ospedali del ponente ligure.

Il bando prevede la gestione in regime di concessione dei tre presidi, per una durata di sette anni, prorogabili per ulteriori cinque. Due i lotti: uno per l’ospedale Saint Charles di Bordighera, per il quale sarà la Asl1 imperiese a stipulare il contratto con il privato aggiudicatario, e l’altro per gli ospedali Santa Maria della Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo Montenotte, per cui il contratto sarà stipulato dalla Asl2 savonese.

L’avviso pubblico della Regione Liguria era stato pubblicato il 23 febbraio scorso, non senza polemiche da parte sindacati e sindaci che si sono battuti contro la privatizzazione dei rispettivi nosocomi territoriali, chiedendo garanzie su servizi sanitari e occupazione.

Nonostante lo slittamento della scadenza per la presentazione delle domande (dall’11 giugno al 3 luglio) e salvo imprevisti strada facendo, la gara dovrebbe essere aggiudicata entro il prossimo autunno, con la firma del contratto tra la Asl competente per territorio e il soggetto privato vincitore del bando di gara. Secondo le stime previste la riapertura dei tre pronto soccorso potrà avvenire entro la prima metà del 2019.