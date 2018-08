Prima festa delle associazioni a Cairo Montenotte, ricavato della serata per la tragedia di Genova

Cairo Montenotte. L’amministrazione comunale organizza la 1° Festa Solidale delle Associazioni, #soliday, in programma domenica prossima 26 agosto, in Piazza della Vittoria, a partire dalle ore 16:00.

Una seconda parte dell’iniziativa è prevista alla sera, con inizio alle ore 20:30, nella centralissima via Roma, per la “Cena dei Colori”, aperta a tutti, a cura dei ristoranti “La Grotta”, “La Perla Nera”, “Le Alpi” e “L’Osteria del Vino Cattivo”.

Nel pomeriggio le associazioni partecipanti, ad oggi circa una trentina hanno confermato la loro presenza, avranno la possibilità di illustrare ai visitatori le loro attività, proponendo prove sul campo e dimostrazioni all’insegna di un coinvolgimento divertente, finalizzato a stimolare nuove passioni ed eventualmente nuove adesioni.

In particolare a bambini e ragazzi è rivolta l’attenzione dei vari sodalizi, nella speranza di suscitare interesse e nella consapevolezza di svolgere un’azione di indubbia utilità promuovendo valori quali solidarietà, volontariato, partecipazione sociale.

Ai più giovani verrà consegnata una scheda riportante il nome di ciascuna associazione e uno spazio per la “certificazione” dell’avvenuta prova sul campo: quanti dimostreranno di aver preso parte alle dimostrazioni di tutte le Associazioni saranno premiati con un apposito gadget.

La fase serale, invece, sarà tutta incentrata sulla cena collettiva in via Roma, la cui partecipazione è libera, con il menù ideato dai quattro ristoranti cittadini, al costo di 30 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, con la possibilità di varianti dedicate ai vegetariani.

La Cena dei Colori vuole inoltre sottolineare la vicinanza della nostra Città a Genova in un momento così difficile e drammatico per il capoluogo. “Cairo per Genova” è l’ufficializzazione di un impegno concreto di solidarietà finalizzato ad aiutare le molte persone rimaste coinvolte nell’emergenza abitativa generata dal crollo del ponte Morandi.

Il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà infatti devoluto a questo scopo.