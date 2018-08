Precipita da un dirupo a Sanremo, la 24enne Alena è ancora viva: stop alle fake news

Pietra Ligure. E’ ancora viva ed è tuttora ricoverata al Santa Corona di Pietra Ligure Alena Sudokova, la ragazza tedesca di origini russe che lo scorso 31 luglio è precipitata nel dirupo che, dalla via Aurelia, digrada fino alla Marina di Capo Nero a Sanremo. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie.

Non sono vere, dunque, le voci sulle condizioni della giovane che hanno preso a circolare nelle ultime 24 ore: su Facebook, in particolare, è comparso un post (condiviso da migliaia di utenti) secondo il quale la giovane non ce l’avrebbe fatta. Si tratta di una fake-news priva di fondamento.

A confermarlo sono sia l’Asl2 savonese che l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale: “Al fine di smentire informazioni errate circa le condizioni della giovane precipitata dalla scogliera di Caponero nei giorni scorsi e ricoverata presso il presidio ospedaliero di Pietra Ligure, l’Asl2 savonese precisa che la ragazza versa attualmente in condizioni critiche ma stazionarie, come da bollettino medico odierno”.

Ricordiamo che divulgare notizie false è reato e può essere perseguito. Invitiamo i lettori a non condividere post su Facebook quando le fonti non sono attendibili.