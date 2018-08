Finale Ligure. Dopo il caso della potatura in piena stagione nel tratto che da via Drione immette sulla via Aurelia, nuovo intervento a Finale Ligure che finisce nel mirino di proteste e polemiche.

“Era l’8 agosto scorso quando il movimento civico di Finale Ligure Viva segnalava un intervento di potatura di lecci effettuato in pieno periodo “pre-ferragostano”, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità” ricorda il movimento finalese, che torna così all’attacco dell’amministrazione Frascherelli.

Foto 2 di 2



“Oggi, 20 agosto, la situazione si è ripetuta nei pressi del Parco Gatti di via Brunenghi. Il ferragosto è passato ma sono ancora tante le famiglie che affollano il Finalese, scegliendolo come meta preferita per le loro vacanze” aggiunge Finale Ligure Viva.

Si domanda Finale Ligure Viva: “Attendiamo spiegazioni dall’amministrazione comunale e in particolar modo dall’assessore preposto al verde pubblico. Era proprio necessario intervenire con le potature ad agosto, rallentando in questo modo il traffico per via dei mezzi pesanti posizionati accanto agli alberi che costeggiano la strada?”.

“Ancora una volta temiamo di essere di fronte a un ennesimo esempio di improvvisazione e di mancanza totale di pianificazione e strategia. Lavori che vengono svolti senza un quadro generale di quelle che sono le esigenze della città, dei cittadini e in questo caso anche dei turisti, in quel preciso momento” conclude il movimento finalese.