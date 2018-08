Podismo: poco più di un mese alla Savona Half Marathon

Savona mon amour… e succede il 23 settembre prossimo. Mi raccomando, amici runners o podisti o tapascioni, come amate definirvi, domenica 23 settembre non prendete altri impegni podistici al di fuori della quarta Savona Half Marathon, capace di conquistare cuore, polmoni e cervello con tre proposte all’insegna della passione, dell’agonismo e della socializzazione.

E diciamo di più: alla scoperta di Savona, del centro storico, delle vedute in riva al mare, come solo la Liguria sa offrire. Inoltre si tratta di un percorso tecnico, scorrevole, veloce, dove è possibile realizzare il proprio personale.

Tre le opzioni gara: la corsa di mezza maratona, la dieci chilometri e la family run. Ricchissimo il montepremi, con riconoscimenti monetari ai primi classificati (uomini e donne) della gara di mezza maratona, premi per le categorie e, particolari allettanti, crociere omaggio sia per i migliori classificati che a sorteggio.

Il primo e la prima della classifica assoluta si aggiudicheranno una gratuità in cabina doppia interna per la sola crociera Runner & Walker on Cruise 2018 esclusa tassa d’imbarco, accompagnatore a pagamento. Verranno estratte, circa 10 minuti prima della partenza, altre due crociere omaggio della stessa tipologia tra tutti gli iscritti della half marathon. I fortunati vincitori dovranno ritirare il premio presso l’area iscrizioni nella giornata stessa entro la chiusura della manifestazione, pena la perdita del premio.

Il via alla Mezza Maratona verrà dato alle 9,30 in via Paleocapa; alle 9,33, cinquanta metri più indietro, ci sarà la partenza della Ten Savona: si tratta di una non competitiva. Premi per i primi cinque classificati (uomini e donne). Anche in questo caso, verranno sorteggiate due crociere omaggio. Lo start della non competitiva Family Run, invece, avverrà alle 9,35. Premi alle prime cinque famiglie e divertimento assicurato.

L’intensa kermesse di tre corse è organizzata dalla Podistica Savonese e dall’associazione Chicchi di Riso onlus in collaborazione con il Comune di Savona.