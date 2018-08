Ceriale. Domenica 12 agosto si è corsa a Ceriale la 41ª edizione della Tutti a Pei, corsa podistica sulla distanza di circa 7 chilometri organizzata dall’Atletica Ceriale San Giorgio.

Il successo è andato a Carlo Cangiano degli Albenga Runners in 24’58 davanti a Giovanni Brattoli dell’Atletica Desio in 25’01 ed Alessandro Arnaudo della Podistica Castagnitese in 25’06.

Tra le donne si è imposta Enrica Meneghetti degli Albenga Runners in 29’31, seconda Anna Grasso del Cus Insubria in 31’13, terza Nadia Rinaldi della Podistica Castagnitese in 32’22.

Da segnalare l’ottimo 13° posto assoluto in 28’29 per Nicolò Reghin, classe 2002 dell’Atletica Ceriale.

Tra i giovani under 16 primeggiano: Gabriele Quattropani dell’Atletica Ceriale e Bianca Ferrua degli Albenga Runners (Esordienti A/B); Marco Diprima e Federica Piazzano (Esordienti C); Sonia Benazzo dell’Atletica Ceriale e Luca Airaldi (Ragazzi); Serena Benazzo dell’Atletica Ceriale e Tommaso Paltani del Team Atletico Mercurio.

La gara, molto impegnativa, con una lunga e costante salita e poi una ripida discesa ha visto 110 atleti all’arrivo e ben 41 under 16 impegnati nelle gare giovanili. La corsa era valida come seconda prova di qualificazione campionato nazionale su strada Csi.

Ecco le classifiche (primi cinque per categorie) e gare giovanili:

Assoluti:

1° Cangiano Carlo (81), Albenga Runners in 24’58

2° Brattoli Giovanni (81), Atletica Desio in 25’01

3° Arnaudo Alessandro (81), Podistica Castagnitese in 25’06

Donne:

1° Meneghetti Enrica (76), Albenga Runners in 29’31

2° Grasso Anna (72), Cus Insubria in 31’13

3° Rinaldi Nadia (73), Podistica Castagnitese in 32’22

Allievi Junior m: 1° Reghin Nicolò (2002), Atletica Ceriale in 28’29 e 13° assoluto.

Allieve Junior f: 1° Digironimo Chiara (2001) in 36’22; 2° Badano Carolina (2001) in 46’05.

Amatori A m: 1° Braida Silvio 4° assoluto (81), GSD Valtanaro in 25’22; 2° Ferrando Mirko 8° assoluto (83), Atletica Ceriale in 27’28: 3° Faccio Mauro 10° assoluto (78), dell’Atletica Varazze in 27’52; 4° Fattor Fabrizio (76), Albenga Runners in 29’01; 5° Verderame Andrea (81), Run Finale in 29’12.

Amatori A f: 1° Parodi Francesca (76), Albenga Runners in 38’50; 2° Sorace Pamela (81), RunRivieraRun in 38’54; 3° Montanari Michela (79) RunRivieraRun in 39’16; 4° Vignolle Elena (76) in 40’22: 5° Chiola Elena (81), Podistica Castagnese in 40’23.

Amatori B m: 1° Diprima Massimo 5° assoluto (70), Base Running in 26’32; 2° Refi Mirko 7° assoluto (73), Podistica Campino in 26’42; 3° Maio Roberto 9° assoluto (72), BioCorrendo in 27’44 ; 4° Basso Luca (68), GSR Ferrero in 28’22; 5° Germiniasi Stefano (69), VOP Milano in 29’27.

Amatori B f: 1° Gibson Beverley 5° donna (70), GSR Ferrero in 34’12; 2° Costantino Anna (65), in 36’09; 3° Terrando Paola (67), Amatori Masters Novara in 42’31; 4° Barni Cristiana (65), Podistica None in 51’27; 5° Murru Antonella (70) in 50’44.

Senior m: 1° Berton Fabio 6° assoluto (86), Aple Runin 26’40; 2° Sistro Diego (86)Tappo Rosso in 28’08; 3° Ferrari Michael (90) in 28’35; 4° Piccardo Nicola (93), Albenga Runners in 29’40 ; 5° Federico Buonaldo (98) in 29’40.

Senior f: 1° Bronda Elisa 4° donna assoluta (96), RunCard in 33’43: 2° Castagnino Lara (85), in 35’50; 3° Anceschi Gaia Roberta (89) in 37’05; 4° Napolitano Federica (84) in 41’14.

Veterani m: 1° Brezzo Mario (60) Podistica Castagnitese in 30’29; 2° Castelli Carlo (61) RunCard in 30’30; 3° Rinaldi Giancarlo (63) Podistica Castagnitese in 31’14; 4° Bocchio Gian Luigi (55), in 31’39; 5° Poggio Dario (63), SSD RCS Active Team in 32’21.

SuperVeterani m: 1° Saccucci Mauro (52) Tranese in 34’01; 2° De Maina Raimondo (48) in 35’17; 3° Pandoro Gianni (51) Run&Motion in 37’26; 4° Uberto Giovanni (53) Sport & Fitness in 38’04; 5° Tarquini Ennio (49), Atl. Ceriale in 38’07.

Gare giovanili under 16:

Ragazze: 1° Benazzo Sonia, Atl. Ceriale ; 2° Cusato Elena, Atl. Ceriale; 3° Rosso Antonova Maya, Atl. Ceriale; 4° Trisolini Laura.

Ragazzi: 1° Airoldi Luca.

Cadette: 1° Serena Benazzo, Atl. Ceriale; 2° Scotto Carlotta.

Cadetti: 1° Paltani Tommaso, Team Atletica Mercurio; 2° Ribetto Pietro, GSP 80 Pomaretto; 3° Rosabrusin Alessandro, GSP 80 Pomaretto; 4° Gallarati Scotti Tommaso.

Esordienti A/B m: 1° Quattropani Gabriele, Atl. Ceriale; 2° Cavagnoli Diego; 3° Piazzano Nicolò; 4° Gioia Francesco; 5° Barbieri Giulio, Atl. Ceriale 6° Becchio Lorenzo; 7° Vullo Marco; 8° Vignamedich Leonardo; 9° Sensoli Gabriele, Albenga Runners; 10° Ait Mruan, Atletica Ceriale; 11° Fois Andrea; 12° Piras Christian; 13° Trisolini Marco.

Esordienti A/B f: 1° Ferrua Bianca, Albenga Runners; 2° Rosabrusin Alice, GSP 80 Pomaretto; 3° Antonuzzo Selene; 4° Ait Hannan, Atl. Ceriale; 5° Sensoli Lucia, Albenga Runners: 6° Scotto Vittoria; 7° Guida Viola.

Esordienti C m: 1° Diprima Marco; 2° Bergero Pietro, Atl. Ceriale; 3° Putetto Edoardo, Podistica Caramagna; 4° Becchio Yu Chen.

Esordienti C f: 1° Piazzano Federica; 2° Scotto Lorenza; 3° Perrone Giulia; 4° Benazzo Stella, Atl. Ceriale; 5° Bocchio Beatrice; 6° Bocchio Anna.