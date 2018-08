Pirates, importante tassello: arriva Riccardo Tosi

Albisola Superiore. Altro colpo di mercato per i Pirates. Dopo l’arrivo del nuovo head coach Alfredo Giuso Delalba, sale sul vascello pirata un giocatore, Riccardo Tosi, classe 1998, un fullback potente da 116 chilogrammi, per un altezza di 184 centimetri.

Tosi arriverà con la formula del prestito dai Lions Bergamo, squadra di Prima Divisione, dove ha disputato gli ultimi campionati. L’atleta orobico è stato nazionale Under 19 nel 2017 partecipando ai raduni in preparazione dei campionati europei e disputando il test match contro la selezione statunitense in aprile dello stesso anno.

Soddisfazione del direttore sportivo Eugenio Meini: “Stiamo lavorando insieme a coach Giuso per potenziare e migliorare la squadra nelle posizioni che riteniamo necessarie. Questo è un primo importante tassello. Il giocatore, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze significative nel football americano e, ne sono certo, porterà freschezza ed entusiasmo nella squadra. Diamo il benvenuto a Riccardo Tosi ringraziandolo per aver scelto il nostro progetto ed il nostro team”.