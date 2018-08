Savona. Allerta arancione per temporali (bacini piccoli e medi) e gialla (bacini grandi) fino alle 15 di oggi, martedì 14 agosto, sul levante della provincia di Savona, da Spotorno fino a Varazze. Allerta gialla per temporali (bacini piccoli e medi) dalle 15 alle 18 di oggi. Lo annunciato l’Arpal, in relazione alle ultime previsioni meteo, dopo l’ondata di maltempo che ha interessato il savonese questa notte e nelle prime ore del mattino: fulmini, piogge intense e allagamenti che stanno ancora creando non pochi disagi.

LA SITUAZIONE: la parte più consistente della perturbazione è transitata durante la notte sopra la Liguria. Al momento si è creato un minimo depressionario centrato sul Mar Ligure, che mantiene condizioni di spiccata instabilità destinate a perdurare per gran parte della giornata odierna. Dopo la notte illuminata a giorno dai fulmini sul centro-levante (con cumulata massimo oraria superiore ai 50 mm in diverse località fra Genova Sant’Ilario e La Spezia), questa mattina i temporali hanno interessato prevalentemente il centro-ponente fra Finale Ligure e Genova Voltri, con 71 mm/1h a Varazze.

di 7 Galleria fotografica Temporale nel savonese, allagamenti









Al momento permane una estesa struttura temporalesca sul Mar Ligure, accompagnata da intensa attività elettrica, la cui traiettoria è monitorata costantemente dalla sala operativa.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico odierno:

OGGI, martedì 14 agosto 2018: Ancora condizioni di spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi associati. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE, bassa probabilità di temporali forti su AD. Graduale miglioramento previsto dal tardo pomeriggio.

DOMANI, mercoledì 15 agosto 2018: Dalle prime ore della notte venti forti settentrionali con raffiche fino a 60 km/h su AB, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli. Attenuazione dal pomeriggio.

DOPODOMANI, giovedì 16 agosto 2018: Nulla da segnalare.

CHE COSA SONO I TEMPORALI FORTI O ORGANIZZATI – I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.