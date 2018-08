Pietra, sedia e sgabello per non perdere il parcheggio…

Pietra Ligure. In questa estate “pazzerella” si vede davvero di tutto… Non solo bivacchi, sacchi a pelo e tende abusive: così, dopo l’incredibile caso di un’auto parcheggiata questa mattina ad Albissola Marina in mezzo alla spiaggia, ecco che per preservare un raro posto auto si arriva ad ingegnosi stratagemmi… Della serie “il fine giustifica i mezzi…” e qualcuno ha pensato bene di bloccare un parcheggio a strisce bianche, quindi riservato a tutti, con tanto di sedia e sgabello. Dove? A Pietra Ligure, proprio nei posti auto davanti all’ufficio postale sul viale della Repubblica.