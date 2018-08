Ritrovato a Pietra Ligure il pappagallo smarrito: è ai Bagni Aurelia

Pietra Ligure. Storia a lieto fine, per la gioia del proprietario: dopo l’appello di IVG.it è stato ritrovato il pappagallino smarrito a Pietra Ligure nella giornata di ieri. E’ stato ripescato e portato in salvo dal bagnino dei Bagni Aurelia a Pietra Ligure: stando alle prime informazioni sta abbastanza bene, nonostante il volo in mare, sicuramente sarà sottoposto alle cure del caso.

– Appello per ritrovare un pappagallo smarrito a Pietra Ligure, nella zona della foce del Maremola.

“Questa mattina il mio Cris è volato via e probabilmente non riesce più a tornare a casa anche a causa del forte vento” spiega il proprietario.

“Io abito vicino alla foce del Maremola, ma adesso Cris potrebbe essere ovunque. Se qualcuno lo vedesse sarei grato se lo segnalasse per aiutarmi a ritrovarlo” conclude il proprietario del pappagallo. Il mio recapito telefonico: 345 341 2801.