Pietra Ligure, uomo trovato cadavere nella sua abitazione

Pietra Ligure. E’ stato il datore di lavoro ad insospettirsi della sua assenza e così ha dato l’allarme. Quando carabinieri e sanitari sono entrati nell’alloggio hanno fatto la macabra scoperta, con l’uomo riverso a terra privo di vita. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Milano a Pietra Ligure.

Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari intervenuti sul posto, i militi di Pietra Soccorso e l’automedica del 118.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, sembra che l’uomo sia morto per cause naturali: non sono stati trovati dai militari segni di violenza o altri particolari che possano far pensare ad altre ipotesi.

Sono comunque ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.