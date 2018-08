Pietra Ligure. Un frontale lungo la strada per Ranzi con tre feriti: ecco quanto accaduto questa sera intorno alle ore 20, quando due auto si sono scontrate in una curva.

Probabilmente a causa di una manovra sbagliata da parte di uno dei conducenti, vista anche la carreggiata stretta, si è verificato il sinistro e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Finale, la Polizia locale, due ambulanze di Pietra Soccorso e una della Croce bianca di Borgio, oltre al personale sanitario del 118.

Il bilancio è di due feriti in codice giallo ed uno in codice verde, tutti trasportati all’ospedale Santa Corona. Disagi per la viabilità a causa della lunga coda che si è formata in attesa della rimozione dei mezzi.