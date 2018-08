Pietra Ligure. Due persone, un uomo e sua figlia, sono stati investiti da uno scooter qualche minuto prima delle 14 sull’Aurelia a Pietra Ligure. L’episodio è avvenuto in corso Italia, all’altezza dell’attraversamento pedonale davanti ai bagni Gabry e a Hotel Villa Marina.

Immediato l’intervento sul posto dei soccorsi: un’automedica del servizio sanitario d’emergenza e due ambulanze, una di Pietra Soccorso e l’altra della Croce Bianca di Borgio Verezzi.

Secondo le primissime testimonianze l’uomo, insieme alla moglie e alla bambina, stava attraversando la strada quando il gruppo è stato centrato da uno scooter, con a bordo due persone. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Fortunatamente le condizioni dei due feriti non preoccupano: sono stati portati entrambi all’ospedale Santa Corona in codice giallo.