Pietra Ligure in lutto per la scomparsa di Mario Robutti, ex sindaco ed ex presidente della Provincia

Pietra Ligure. La comunità pietrese è in lutto per la scomparsa di Mario Robutti, 73enne ex sindaco della cittadina rivierasca ed ex presidente della Provincia di Savona nonché arbitro.

Aveva ricoperto l’incarico di primo cittadino dal 1988 al 1993 e, in contemporanea, quello di presidente della Provincia dal 1990 al 1995, in entrambi i casi sotto i colori del Psi. Nel 2009 faceva parte della lista che sosteneva la candidatura di Angelo Vaccarezza a “numero uno” di Palazzo Nervi.

Il santo rosario verrà recitato oggi, giovedì 16 agosto, alle 20 nella chiesa della Santissima Annunziata di Pietra Ligure. Il funerale, invece, si terrà domani, venerdì 17 agosto, alle 10, nella basilica di San Nicolò a Pietra.

Mario Robutti lascia la moglie Patrizia, i figli Sara, Luca e Paolo, i nipoti Leonardo ed Asia e la sorella Angela.