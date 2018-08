Pietra Ligure, Carrara: “In centro storico due archi pericolanti, l’amministrazione intervenga”

Pietra Ligure. “In via Ugo Foscolo, in pieno centro storico di Pietra Ligure, due archi che sovrastano la strada si trovano in uno stato di grave degrado strutturale, oltreché estetico”. Lo denuncia il capogruppo della Lista Civica dei Pietresi Mario Carrara, che aggiunge: “Appare evidente che queste due strutture sono ridotte in questo stato deprecabile in quanto non son mai state assoggettate ad alcun intervento di manutenzione e conservazione. Uno dei due archi sembrerebbe anche attraversato da una profonda venatura che lo ‘taglia’ al centro”.

“Questi archi fanno parte di un sistema costruttivo, in uso nei secoli passati, tale che essi costituivano ‘contrasto e sostegno’ tra le costruzioni dirimpettaie, in modo che, in caso di scosse telluriche, gli edifici potessero sostenersi tra loro, senza ‘collassare’ al suolo. Tuttavia, mentre la maggior parte di questo tipo di archi del centro storico si presenta ben conservata, i due archi di via Ugo Foscolo paiono, invece, presentare problemi tali che la loro stessa stabilità e ‘tenuta’ sembra essere precaria”.

“Ora, poiché riteniamo che sia nell’interesse di tutta la collettività eliminare possibili situazioni di pericolo, scongiurando eventuali, probabili crolli, abbiamo ritenuto di redigere una mozione chiedendo al consiglio comunale di impegnare il singado e la giunta a prendere gli opportuni provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, anche tramite ordinanze, affinché sia accertata la consistenza della stabilità degli archi di ‘contrasto e sostegno’ tra edifici prospicenti, sovrastanti via Ugo Foscolo, lato ponente; nonché, se constatata la loro ‘non stabilità’ e, conseguentemente, la loro pericolosità, ad adottare tempestivamente gli ulteriori provvedimenti necessari” conclude l’esponente della minoranza pietrese.