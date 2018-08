Piana Crixia, centauro perde il controllo della moto sulla provinciale riportando diversi traumi 

Piana Crixia. Si trovava in compagnia di una ventina di ragazzi, tutti in sella alle proprie moto, quando qualcosa è andato storto. Protagonista dell’incidente, avvenuto intorno alle 17,20 a Piana Crixia, sulla provinciale in direzione Cortemilia, un ragazzo di 21 anni.

Il giovane, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, è andato ad imparare contro il guardrail ed è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando diversi traumi.

Gli amici che erano con lui hanno immediatamente lanciato l’allarme e tempestivo è stato l’intervento dei militi della croce bianca di Dego e del personale medico del 118.

L’intervento è ancora in corso, ma le condizioni del giovane non apparirebbero particolarmente gravi. Probabile il trasporto in ambulanza presso l’ospedale San Paolo di Savona.