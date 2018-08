Pd all’attacco: “Dal governo leghista nessuna risorsa contro il commercio abusivo, Albenga penalizzata”

Albenga. “Non comprendiamo davvero i toni trionfalistici della Lega Nord albenganese quando il suo partito al governo è riuscito a negare alla città di Albenga il contributo finalizzato alla lotta all’abusivismo commerciale richiesto insieme al Comune di Alassio in un unico progetto. Tale progetto è stato scorporato e finanziato soltanto per quanto riguarda la parte relativa alla città di Alassio, come se Albenga non soffrisse del fenomeno dell’abusivismo commerciale o fosse meno importante”.

Così il Pd albenganese all’attacco della Lega Nord, non senza polemica: “Resisi conto dell’enorme pasticcio combinato al ministero e dell’imbarazzo nel quale sono stati messi, i rappresentanti leghisti locali hanno cercato di rimediare chiedendo ai comuni che hanno ottenuto il finanziamento di concedere qualche spicciolo a “loro buon cuore” ai comuni confinanti”.

“Per questa ragione ringraziamo anticipatamente il sindaco Melgrati per quello che riuscirà a cedere al Comune di Albenga in termini di servizi, nell’ottica di una collaborazione che ci auguriamo possa proseguire anche in altri ambiti”.

“L’ennesima scelta della Lega Nord volta a penalizzare la città di Albenga, questa volta, dopo sanità e agricoltura, a subirne i danno è il suo tessuto commerciale che evidentemente viene considerato di serie B rispetto a quello degli altri comuni” conclude il Pd ingauno.