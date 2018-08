Parte da Savona il tour “Ecuador 2018” di Usei

Savona. Dal 4 al 25 settembre 2018 partendo da Savona, l’Associazione Usei (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) inizierà il tour “Ecuador 2018”, organizzato col patrocinio dell’Ambasciata dell’Ecuador in Italia e della Delegazione a Roma del Difensore del Popolo dell’Ecuador.

L’Associazione USEI, fondata nel dicembre 2008, come parte dei suoi obiettivi e attività sociali, propone ogni anno alla società civile italiana un viaggio nelle terre ecuadoriane. Quest’anno, 11 cittadini italiani della Regione Liguria accompagneranno Antonio García, presidente dell’USEI, in questo entusiasmante viaggio.

“Il Tour ‘Ecuador 2018’ è una forma di ‘turismo sociale’ no profit, che mira a mostrare le grandi potenzialità del nostro Paese (Ecuador) ai cittadini italiani che aderiscono, interessati non solo a conoscere il nostro territorio, usi e costumi, ma anche a contribuire con uno scambio culturale di idee tra i due popoli. Tutti loro diventeranno testimoni diretti della realtà ecuadoriana, la stessa che ovviamente verrà da loro raccontata al loro rientro in Italia” spiegano dall’Usei.

“La dott.ssa Esther Cuesta Santana, parlamentare per la Circoscrizione Europa, Asia e Oceania e Presidente della Commissione per la Sovranità, Integrazione, Relazioni Internazionali e la Sicurezza Integrale dell’Assemblea Nazionale, ha offerto la possibilità di visitare il Palazzo del Parlamento ecuadoriano. Allo stesso modo, il Ministero degli Esteri dell’Ecuador attraverso la gestione dell’Ambasciata dell’Ecuador in Italia ci darebbe l’opportunità di visitare il Palazzo di Carondelet, centro del Governo Ecuadoriano. Accogliendo l’idea, che ogni ecuadoriano all’estero diventa un ambasciatore del proprio Paese, noi dell’USEI, mettiamo in evidenza le bellezze della nostra cultura e del nostro territorio in ciascuna delle nostre attività, senza trascurare gli aspetti socio-politici ed economici. Il viaggio di quest’anno ci porterà attraverso tre regioni dell’Ecuador continentale, visitando 13 città in 7 delle 24 province ecuadoriane. Gli interessati ad aderire ai nostri viaggi, possono contattarci a info@usei.it” concludono da Usei.