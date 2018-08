Parco del Boschetto di Varazze: asta pubblica per scegliere il conduttore

Varazze. Il Parco del Boschetto, uno dei luoghi più suggestivi di Varazze avrà presto una nuova gestione. Il Comune ha infatti indetto un’asta pubblica per affidare la concessione e scegliere il nuovo gestore.

L’asta si svolgerà il prossimo 22 ottobre presso la sede del Comune, in viale Nazioni Unite 5, a Varazze e la Giunta presieduta dal Sindaco Alessandro Bozzano ha deciso che abbia luogo anche in presenza di una sola offerta.

“La scelta ricadrà su chi avrà ottenuto il miglior punteggio calcolato sommando i punti assegnati per l’offerta economica a quelli per l’offerta tecnica. La concessione durerà 5 anni e potrà essere rinnovata per ulteriori 4. Il canone minimo annuo fissato dall’Amministrazione comunale di Varazze è di 4 mila Euro e su tale base d’asta i concorrenti dovranno presentare le loro offerte” spiegano dal Comune di Varazze.

“Saranno valutati positivamente oltre all’esperienza nella somministrazione nel Parco di cibo e bevande anche l’orario di apertura che garantirà oltre agli orari minimi maggiori possibilità di fruizione alla cittadinanza. Altro elemento di giudizio è legato alla promozione del Parco e alle iniziative destinate a valorizzarne le caratteristiche storiche e ambientali. Copia con tutti gli elementi relativi all’avviso di asta sono consultabili presso gli uffici e sul sito del Comune di Varazze. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 19 ottobre 2018” concludono dall’amministrazione comunale.