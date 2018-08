Loano. “Papà ti salvo io”. E’ il nome del progetto approdato due giorni fa alla ludoteca di Loano e nel quale i bambini hanno potuto imparare norme di comportamento per la sicurezza del bagno.

“Papà ti salvo io” è un progetto completamente ideato, progettato e realizzato dalla Società Nazionale di Salvamento – Genova. Il gioco si rivolge ai bambini in età scolare (scuole elementari e prime classi delle scuole medie) per insegnare loro come vivere il mare senza pericoli, o meglio, prevenendo i pericoli: 10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro.

I bambini, attraverso il gioco, diventano “Baby Watch – Piccoli Bagnini” ed imparano i valori della sicurezza e della prevenzione. “Il gioco intende creare nei bambini quella cultura che possa renderli responsabili per se stessi: ‘imparo per me e insegno a mio papà e insieme possiamo diffondere le regole essenziali per fare un bagno sicuro… ma solo io divento Piccolo Bagnino'” spiegano i promotori dell’iniziativa.

Ai bimbi che hanno partecipato all’iniziativa a Loano, con l’istruttore di arti marinaresche e salvamento Carla Marcotullio, sono stati rilasciati dei brevetti di assistente del bagnino.