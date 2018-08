Pallare, la mamma è morta investita da un’auto: gattini orfani soccorsi dall’Enpa

Pallare. Una gatta è stata investita ed uccisa all’altezza della piazza del comune a Pallare. L’animale aveva però dei cuccioli di pochi giorni che, dopo averla attesa per ore, sono usciti affamati e miagolanti dal loro vicino rifugio, a cercarla. Qualcuno li ha messi in un cartone e depositati vicino al palazzo comunale, ma, visto che nessuno interveniva ad occuparsene alcuni passanti hanno avvertito i volontari della Protezione Animali savonese che li hanno soccorsi.

“Siamo oberati da tre mesi di recuperi e cure di gatti feriti e malati, gattini abbandonati e animali selvatici feriti o in difficoltà, ma siamo andati anche a Pallare a soccorrere la cucciolata e trasportarla alla volontaria Elena. I piccoli sono stati subito curati ed accuditi e, dopo la prima poppata di latte, si sono messi placidamente a dormire” spiegano dall’Enpa di Savona.

“Il ricovero e la cura dei gatti delle colonie feline esistenti in cortili e vie cittadine è un obbligo da 18 anni in capo ai comuni, che solitamente si convenzionano con le associazioni animaliste dando loro un parziale sostegno; il comune di Pallare non ha alcun servizio o convenzione, anche se in passato, per interventi svolti dall’Enpa, ha poi contribuito in parte alle spese sostenute. Vi sono però ancora molte amministrazioni che continuano a rifiutarsi di assolvere ai compiti loro assegnati dalla legge (Pontinvrea, Bormida, Giusvalla, Mallare, Murialdo e Plodio solo in Valbormida); al di là dell’omissione penalmente perseguibile si tratta, da parte dei sindaci e delle giunte, di vera e propria insensibilità verso gli animali che, spesso, contrasta contro i sentimenti di molti loro elettori” concludono dalla Protezione Animali Savonese.