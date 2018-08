Pallapugno, Esordienti: Murialdo ammesso al Trofeo Fipap

Andora. Si è conclusa la prima fase del campionato Esordienti. Le prime due classificate dei tre giorni passano al tabellone scudetto: Canalese e Castagnole A nel girone A, Speb A e Speb B nel B, Augusto Manzo e Castagnole B nel C.

Con loro le due migliori terze classificate: la prima è la Pro Paschese A che chiude con il maggiore numero di vittorie (le stesse di Castagnole A, ma è terza del girone A per differenza giochi negli scontri diretti), mentre la seconda è la Subalcuneo (che ha gli stessi punti del Cortemilia B, terza nel girone C, ma ha una migliore differenza giochi).

Questi dunque gli accoppiamenti dei quarti: Castagnole A-Speb A, Pro Paschese A-Augusto Manzo, Castagnole B-Speb B e Subalcuneo-­Canalese (perché, essendo la Pro Paschese A la migliore terza classificata, inserita nel girone A, va ad affrontare la prima del girone C e non la prima del girone A (lo stesso della regular season) e di conseguenza la sarà la Subalcuno, seconda migliore tra le terze classificate, a giocarsela con la Canalese, prima del girone A).

Al Trofeo Fipap partecipano la squadra peggior terza classificata (Cortemilia B del girone C), insieme alle quarte e alle quinte classificate dei tre gironi (Pro Paschese B, Murialdo nell’A, San Biagio e Virtus Langhe A nel B, Centro Incontri, e Peveragno A nel C), e la miglior sesta classificata (il Peveragno B che ha una migliore differenza giochi tra le seste classificate). Questi gli accoppiamenti: Cortemilia B-Peveragno B, Pro Paschese B-Peveragno A, San Biagio-Murialdo e Centro Incontri-Virtus Langhe A.

La classifica del girone A: Canalese 14, Castagnole A, Pro Paschese A 11, Pro Paschese B 8, Murialdo 5, Monastero Dronero, Benese 3, Cortemilia A 1.

Castagnole A seconda, Pro Paschese A terza per differenza giochi scontri diretti

Monastero Dronero sesta, Benese settima per scontri diretti

Canalese, Castagnole A al tabellone scudetto

Pro Paschese A al tabellone scudetto come migliore terze classificate

Pro Paschese B, Murialdo al Trofeo Fipap

La classifica del girone B: Speb A 14, Speb B 12, Subalcuneo, San Biagio 9, Virtus Langhe A 6, Peveragno B, Cortemilia C 3, Albese Young 0.

Subalcuneo terza, San Biagio quarta per differenza giochi scontri diretti

Peveragno B sesta, Cortemilia C settima per differenza giochi scontri diretti

Speb A, Speb B al tabellone scudetto

Subalcuneo al tabellone scudetto come seconda migliore terze classificate

San Biagio, Virtus Langhe A al Trofeo Fipap

Peveragno B al Trofeo Fipap come migliore sesta classificata

La classifica del girone C: Augusto Manzo 13, Castagnole B 10, Cortemilia B, Centro Incontri, Peveragno A 9, Don Dagnino 3, Spes 2, Virtus Langhe B 1.

Cortemilia B terza, Centro Incontri quarta, Peveragno A quinta per differenza giochi classifica avulsa

Augusto Manzo, Castagnole B al tabellone scudetto

Cortemilia B al Trofeo Fipap come peggiore terza classificata

Centro Incontri, Peveragno A al Trofeo Fipap