Pallapugno: ad Andora fervono i preparativi per le finali di Coppa Italia 2018

Andora. Fervono i preparativi per la tre giorni di Coppa Italia 2018 di pallapugno – Trofeo Ubi Banca, con nove partite che si giocheranno da venerdì 24 a domenica 26 agosto nello sferisterio ligure di Andora, città europea dello sport.

Quasi tutte definite le finaliste delle varie categorie senior e giovanili: all’appello mancano solo quelle della Coppa Italia di Serie A, che saranno decise nelle partite secche di semifinale, in programma martedì 21 agosto, alle 21, a Madonna del Pasco, tra l’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola e l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, e mercoledì 22 agosto, alle 21, a Dogliani, tra la Torronalba Canalese di Bruno Campagno e l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto. La finale si giocherà sabato 25 agosto, alle 21, ad Andora.

“La Coppa Italia è cresciuta stagione dopo stagione per interesse, sino a diventare un appuntamento irrinunciabile per giocatori e appassionati – sottolinea il presidente della Fipap, Enrico Costa -. Ed è molto significativo come la kermesse di tre giorni, che vedrà impegnate tutte le categorie, comprese quelle giovanili, il fiore all’occhiello della nostra federazione, sia ospitata ad Andora, città europea dello sport. Un binomio vincente: la pallapugno è lo sport del nostro territorio, Andora è una piazza storica e importante per il nostro movimento”.

Di seguito il programma e i protagonisti di tutte le finali.

Serie A – Semifinali

Martedì 21 agosto, ore 21

a Madonna del Pasco: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Araldica Pro Spigno

Mercoledì 22 agosto, ore 21

A Dogliani: Torronalba Canalese-Araldica Castagnole Lanze

Serie A – Finale

Finale sabato 25 agosto, ore 21

Serie B – Finale

Venerdì 24 agosto, ore 21

ad Andora: Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese

Serie C1 – Finale

Domenica 26 agosto, ore 21

ad Andora: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Centro Incontri

Serie C2 – Finale

Domenica 26 agosto, ore 16.30

ad Andora: Monastero Dronero-Albese

Under 25 – Finale

Sabato 25 agosto, ore 15

ad Andora: Benese-Virtus Langhe

Juniores – Finale

Domenica 26 agosto, ore 10.30

ad Andora: Canalese-Alta Langa

Allievi – Finale

Sabato 25 agosto, ore 10.30

ad Andora: Cortemilia-Valle Arroscia

Esordienti – Finale

Domenica 26 agosto, ore 14.30

ad Andora: Castagnole A-Speb A

Pulcini – Finale

Venerdì 24 agosto, ore 17

Ad Andora: Spes-Canalese