Pallacanestro Alassio, tante soddisfazioni nei tornei estivi

Alassio. E’ un’estate ricca di tornei estivi di 3 contro 3 e i ragazzi della Pallacanestro Alassio sono stati protagonisti in numerose località a testimonianza della voglia di giocare e divertirsi anche durante le vacanze.

Facendo una carrellata dei vari appuntamenti che hanno visto protagonisti i giovani gialloblu si inizia dagli Under 14 (Lorenzo, Luca, Stefano e Leonardo), a fine giugno, che hanno vinto, nella loro categoria, il famoso Torneo Armana di Tortona facendo un percorso netto e conquistando l’ambito primo posto finale con sette vittorie su sette incontri.

Primi di luglio con le finali regionali Uisp a Imperia e con il successo nella categoria Under 16 per Tommaso, Salman, Luca e Andrea e nella categoria senior femminile per Martina M., Martina O., Chiara e Cecilia che hanno conquistato l’accesso alle finali nazionali di Pesaro per rappresentare la Liguria. Ottimo comportamento anche per i terzetti formati da Flavio, Pietro, Federico e per quello con Lorenzo, Luca, Stefano e Paolo.

A Ventimiglia tante squadre partecipanti e le squadre alassine vincitrici in ben tre categorie differenti: femminile con le senior Laura, Serena e Veronica, Under 15 con Tommaso, Luca, Flavio e Under 13 con Leo, Simone e Marco. Ottimi risultati anche nelle categorie senior maschili per Federico, Giacomo, Pietro e per Tommaso, Andrea, Luca e Salman.

Venendo alle finali nazionali Uisp il gruppo maschile under formato da Giacomo, Tommaso, Salman, Andrea e Luca ha vissuto una bellissima due giorni a Pesaro vincendo tre partite su cinque e venendo eliminati solo nei quarti di finale, ai supplementari, dopo una partita tiratissima contro la rappresentante pugliese. Anche per il gruppo femminile formato da Martina M., Martina O., Chiara e Cecilia ha ottenuto due vittorie e l’eliminazione è avvenuta contro la forte formazione campana.

A Vado Ligure, in Under 14, percorso netto per Lollo, Luca, Paolo e Simone nella fase di qualificazione e in semifinale. Nella finalissima non riescono a vincere na ottengono un ottimo secondo posto con Luca che si aggiudica anche la gara di tiro dalla media distanza.

Ad agosto ancora tornei a Lavagna dove nella categoria Under 16 Andrea M., Yamaan e Giacomo sfiorano l’acceso alle fasi finali, Davide, Flavio e Luca arrivano ai quarti di finale con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte mentre Tommaso, Salman e Andrea L. arrivano alla finalissima dove cedono solo ai supplementari alla compagine di casa. In Under 14 ottime prestazioni e purtroppo, dopo dei buoni gironi, nei quarti di finale c’è lo scontro tra le due compagini alassine dove Pietro, Matteo e Samuele vengono eliminati da Luca, Lollo, Simone e Marco che arriveranno quarti cedendo ai supplementari in semifinale e di un punto nella finale 3°/4° posto.

“Dopo il primo camp estivo a Calizzano i ragazzi hanno dimostrato voglia di giocare, confrontarsi e per noi è stato un piacere portarli in giro a giocare e divertirsi facendo ciò che più amano. E’ stato fatto un riassunto dei risultati raggiunti ma ciò che ci preme maggiormente sottolineare è la passione che i ragazzi e le ragazze hanno per il nostro sport. A inizio Settembre organizzeremo il secondo Camp, sempre a Calizzano, per poi iniziare la nuova stagione cestistica che ci porterà settimanalmente in giro per la Liguria e in tornei sia nazionali che internazionali cercando di fare del nostro meglio come da undici anni a questa parte”.