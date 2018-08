Open day per il Priamar: giovani calciatori a rapporto il 18 e 19 agosto

Savona. La Us Priamar 1942 Liguria di Savona organizza un open day che si terrà nel week end 18-19 agosto: una possibilità per tutti i ragazzi nati dal 2006 al 2013 di divertirsi giocando a calcio, conoscere i tecnici, le strutture e le attrezzature sportive della Scuola Calcio.

Durante l’open day gli istruttori qualificati della società rossoblu organizzeranno giochi ludico-motori e partitelle divertenti restando a disposizione delle famiglie per rispondere a tutte le domande sulla scuola calcio, che svolge la sua attività presso le strutture sportive Rondoni (via Trincee), San Dalmazio (Lavagnola), Sacro Cuore (corso Colombo) e Levratto (Zinola).

L’open day si svolgerà nelle giornate di sabato 18 agosto dalle 17.00 alle 19.00 e di domenica 19 agosto dalle 09.30 fino alle 11.30 presso la struttura sportiva Rondoni di via Trincee. L’ingresso è ovviamente libero e gratuito e sarà distribuito materiale informativo della Scuola Calcio.

“È il nostro sesto open day – affermano i dirigenti del settore giovanile della società savonese – speriamo in un buon successo di partecipanti auspicando che siano numerose le nuove iscrizioni alla scuola calcio e cogliamo l’occasione per formalizzare l’organigramma tecnico del settore giovanile per la prossima stagione”.

Per maggiori informazioni: tel. 019812965; mail: uspriamar1942liguria@gmail.com; sito: www.uspriamar1942liguria.it

STAFF TECNICO SETTORE GIOVANILE – US PRIAMAR 1942 LIGURIA STAGIONE 2018/2019

Direttore Generale: sig. Grasso

Responsabile settore giovanile: sig. Pusceddu

Allievi 2003: sig. Cavaliere, Bertola e Dotta

Giovanissimi 2004: sig. Riva e Fiorio

Giovanissimi 2005: sig. Cella e Bisio

Esordienti 2006: sigg. Bisio e Russi

Esordienti 2007: sigg. Tesoro e Garbero

Pulcini 2008: sig. Cosentino

Pulcini 2009: sig. Chiarlone e Bussalai

Coordinatore scuola calcio: sig. Bracco

Coordinatore tecnico scuola calcio: sig. Bresci

Primi calci 2010: sig. Bresci

Piccoli amici 2011: sig. Bracco e La Terza

Piccoli amici 2012: sig. Cedolin e Omar

Corsi psicomotricità 2013: sig.ra Sanguineti

Allenatori portieri scuola calcio: sig. Maina, Calcagno e Siri

Preparatori atletici Isef: sig. Sanguineti, Cedolin, Omar e Chiarlone