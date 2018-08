Grande successo per la Vertical 5 Borgate di Borgio Verezzi che ha fatto incetta di partecipanti con quasi 140 atleti a cimentarsi nell’impegnativa salita di 1,7 km che mette alla prova anche il corridore più stoico. Il migliore di tutti è stato Alessandro Casasola del Team Kmp che ha completato il tracciato in 12’38” precedendo Ivan Pesce del Team Valmaremola di 20” netti. A sua volta quest’ultimo ha sprintato nel finale vincendo la volata con Marco Alfredi e il compagno di squadra Manuel Stroppa, che restano dietro rispettivamente di 2 e 4”.

Quinta piazza, ma molto vicino ai primi per Eros Gandolfi dei Trailrunners Finale che precede un altro membro della Valmaremola: Samuele Meinero. Seguono due corridori liberi, Marco Garello e Simone Siri mentre a completare la lista dei primi dieci ci pensano Danilo Basso del Triathlon Savona e Marco Tomatis.

Al femminile il primo posto è di Francesca Saccu, senza squadra che si classifica 29^ chiudendo in 15’21”. Netto in questo caso il gap fra lei e le altre con la seconda classificata, Carlotta Rei dei Trailrunners Finale, che conclude in 16’07”. Terza posizione per Nella Andronaco del Team Kmp.