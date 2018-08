“Oltre il giardino” chiude la rassegna cinematografia “Pellicole” a Celle

Celle Ligure. Ultimo appuntamento, questa sera, con l’edizione 2018 di Pellicole, la manifestazione cinematografica promossa dal Comune di Celle Ligure e organizzata dall’Associazione Progetto Cine Indipendente. La proposta, per quella che, ormai tradizionalmente, è la serata dedicata ai film di culto è Oltre il Giardino (Being There in originale) la garbata e intelligente commedia diretta da Hal Ashby interpretata da Peter Sellers.

Chance (Peter Sellers) fin da bambino fa il giardiniere in una villa a Washington. E’ analfabeta e la sua unica fonte di istruzione e di collegamento con l’esterno è la televisione. A cinquant’anni il padrone della villa muore e Chance si trova in mezzo ad una strada con solo una valigia piena di abiti eleganti. Vagando per le strade della città, che non corrisponde alla rappresentazione che ne aveva fatto la televisione, viene urtato da Eve, moglie di un uomo molto influente, che lo soccorre e lo accoglie nella sua villa. Qui inizia una nuova vita dove Chance, che è una persona molto candida e semplice di spirito che potrebbe essere anche considerato un disadattato, viene scambiato per un uomo molto saggio e arguto, tanto che ogni sua affermazione, spesso fuori luogo, viene interpretata da tutti come se fosse una profonda intuizione arrivando persino ad essere tenuto in grande considerazione dal Presidente degli Stati Uniti.

Tratto dal romanzo “Presenze” di Jerzy Kosinski, che ha firmato anche la sceneggiatura, Oltre il giardino fa capire quanto la realtà sia semplicemente una grande illusione dove è vero solo ciò che la società percepisce come vero e come il potere dei media (in particolare la televisione) possa alterare questa percezione.

Da sottolineare la magistrale interpretazione di Peter Sellers (qui alla sua penultima prova da attore prima della prematura scomparsa) che crea un personaggio candido e delicato che conquista lo spettatore il quale è portato a pensare, come gli altri personaggi del film, che forse quello strano giardiniere potrebbe essere veramente un grande uomo.

L’appuntamento quindi è per stasera, giovedì 30 agosto, alle ore 21 e 30 all’interno della Galleria Crocetta sul lungomare di Celle Ligure. L’ingresso, come al solito, è libero ma fino ad esaurimento posti.