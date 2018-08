“Ok la nuova ordinanza per cani, ma troppe contraddizioni”: le riflessioni di un cittadino di Celle Ligure

Celle Ligure. Spettabile redazione con la presente vi inoltro una mia riflessione in merito alla nuova ordinanza in vigore nel comune di Celle Ligure con la preghiera che venga pubblicata.

È giustamente entrata in vigore una nuova ordinanza che obbliga I padroni di animali a tutta una serie di adempimenti; ovvero l’acqua la paletta e tutti i sacchetti in maniera tale da non sporcare il territorio comunale.

Tutte cose assolutamente giustissime peccato però che a Celle Ligure e, soprattutto, nella località Piani di Celle non ci sono praticamente da nessuna parte, dei bidoni utili alla raccolta dei sacchetti contenenti le deiezioni ovvero bidoni generici per la raccolta di piccoli rifiuti tra cui anche i sacchetti contenenti quanto sopra.

In questa maniera i padroni dei cani devono girare per centinaia centinaia di metri alla ricerca di un bidone dove poter depositare rifiuti.

Ciò posto anche in virtù del fatto che la raccolta differenziata a Celle Ligure viene pagata centinaia e centinaia di euro dai residenti con il risultato di non avere a disposizione alcunché per il deposito di questi tipi di rifiuti.