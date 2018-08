Nel 2017 cresce l’export della Liguria di beni e servizi

Liguria. Dal Rapporto annuale “L’Italia nell’economia internazionale 2017-2018” dell’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, giunto quest’anno alla 32° edizione, emerge che le esportazioni italiane di merci sono cresciute nel 2017 ad un ritmo molto sostenuto (7,4 per cento). La crescita è stata più forte nei paesi extra-UE (8,2 per cento), trainati dalle Americhe e dall’Asia centrale e orientale, che nel mercato comunitario europeo (6,7 per cento). La quota delle esportazioni italiane sul totale mondiale si è mantenuta costante al 2,9 per cento.

Parallelamente, è stata vivace anche la crescita delle importazioni (+9,0 per cento). Nei primi tre mesi del 2018, inoltre, si è registrato un aumento (3,3 per cento) delle esportazioni, rispetto allo stesso periodo del 2017, trainato dai flussi verso i paesi Ue (5,5 per cento) e dalle variazioni positive in America centro-meridionale (5,1 per cento) e Oceania (12,4 per cento). L’andamento sul mercato europeo extra-Ue e in America settentrionale è rimasto stabile (+0,5 per cento). Nello stesso periodo, anche le importazioni sono aumentate, ma ad un tasso lievemente minore (2,6 per cento).

Nel 2017 i conti con l’estero dell’Italia sono migliorati per il settimo anno consecutivo. Il surplus corrente della bilancia dei pagamenti ha registrato un nuovo ampliamento, raggiungendo il 2,8 per cento del Pil. Il numero degli esportatori italiani ha continuato a crescere, raggiungendo un nuovo massimo pari a quasi 221 mila operatori. È salito anche il valore medio delle esportazioni per impresa.

In questo contesto, le esportazioni della Liguria, pari a quasi 8 miliardi di euro, nel 2017 sono aumentate dell’8,1 per cento, a un tasso lievemente maggiore della media nazionale (+7,4 per cento).

La quota sul totale delle esportazioni nazionali è rimasta invariata all’1,8 per cento. Anche per quanto riguarda le importazioni si è registrato un incremento, in questo caso pari al 14,6 per cento.

Il principale mercato di sbocco della Liguria nel 2017 è stato l’Unione Europea, area che pesa per il 41,4 per cento, anche se la sua rilevanza sul totale delle esportazioni della regione è diminuita di 3,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tra i paesi dell’Unione Europea, nel primo paese di destinazione, la Francia, si è registrato un calo delle esportazioni del -2,1 per cento. Mentre si registrano andamenti positivi di Germania (4,4 per cento) e Spagna (30,7 per cento), rispettivamente secondo e terzo paese di destinazione. Si segnala inoltre l’ottima performance delle esportazioni verso gli Stati Uniti, in crescita del 142,5 per cento rispetto all’anno precedente.

Tra i principali settori di esportazione spicca il buon andamento dei metalli e prodotti in metallo con un aumento del 21,8 per cento, della meccanica con un incremento del 27,8 per cento, mentre per i prodotti chimici si è realizzato un aumento del 7,9 per cento, di poco inferiore alle esportazioni complessive. I settori che hanno sperimentato performance migliori nelle esportazioni sono stati il settore dei mobili e quello dei prodotti tessili, cresciuti rispettivamente del 104 per cento e del 63 per cento, i due settori hanno però un peso poco significativo sul totale delle esportazioni regionali.

Dal lato dei servizi, la Liguria ha registrato un incremento delle vendite del 12 per cento raggiungendo il valore di 2,7 miliardi di euro nel 2017, che rappresentano una quota del 3,4 per cento sul totale delle regioni italiane (in aumento rispetto al 3,2 per cento dell’anno precedente).

Nel 2017 gli operatori all’esportazione della regione sono stati pari a 7.484 unità, in forte aumento (+40,9 per cento) rispetto all’anno precedente, con un valore medio esportato per operatore di 988 migliaia di euro.

A livello provinciale, la seconda provincia per valore esportato è Savona, che ha registrato una diminuzione delle esportazioni del 13,5 per cento di conseguenza anche la quota della provincia sulle esportazioni della Liguria si è ridotta di 5 punti percentuali. Genova si conferma il territorio che esporta di più, avendo realizzato circa 5,3 miliardi di euro di vendite all’estero: tale valore è in crescita del 25,6 per cento rispetto al 2016. La quota delle esportazioni del capoluogo di regione è in crescita rispetto all’anno precedente di 9 punti percentuali, attestandosi a 66,1 per cento.

Nel primo trimestre del 2018, la regione Liguria ha registrato una variazione negativa delle esportazioni del -10,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono in aumento le esportazioni di prodotti farmaceutici (+111,2 per cento) mentre gli altri principali settori hanno mostrato una flessione dei valori esportati.