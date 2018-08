Murialdo, cade nell’orto e batte violentemente la testa: brutto trauma cranico per un agricoltore

Murialdo. Brutto incidente, intorno alle 19,35, a Murialdo, in un orto di località Piano, dove un agricoltore, per cause ancora sconosciute, è caduto sbattendo violentemente la testa.

L’uomo, 88 anni, stava lavorando nel suo orto, quando qualcosa è andato storto (forse un malore all’origine della caduta). L’anziano ha rimediato un brutto trauma cranico ed è stata immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, l’ambulanza della croce verde di Murialdo e l’automedica del 118. Dopo aver prestato le cure del caso, il ferito sarà trasportato all’ospedale di Cairo Montenotte.