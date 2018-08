Miss Riviera delle Palme e reginetta del Carnevaloa, gran finale a Loano: ecco le vincitrici

Loano. Grande finale a Loano del concorso Miss Riviera delle Palme e reginetta del Carnevaloa: spettacolare la location allestita dalla scenografia e realizzata da Kaos e dai soci dell’associazione Vecchia Loano, con la collaborazione dal service Giadema, che hanno reso il palco una bomboniera di palme.

E ancora effetti di luce che hanno reso onore alla bellezza delle 14 finaliste che hanno sfilato con i vestiti e in intimo messi a disposizione dei negozi che hanno collaborato con l organizzazione. “Tra una sfilata e l’altra abbiamo apprezzato la sigla iniziale eseguita da Marco Ingrao e Celeste Fameli Mathieu il cabaret del presidente di giuria Renzo Sinacori e di Simone Toterolo, le canzoni dei già affermati giovani Marco Ingrao e Corinna Parodi e del maestro Roberto Sinito e i balletti della Gimnica Loano” sottolinea il presidente dell’associazione Vecchia Loano Agostino Delfino.

Ecco i risultati del concorso: Miss Eleganza Carnen Rocchino, Miss Bikini Alice Cremascoli, Miss Tap e Miss comunicazione Angelica Girello, terza Maria Chiara Gallo, Seconda Carmen Rocchino, Miss Riviera delle Palme Elisa Sinigaglia, infine Reginetta del Carnevaloa la loanese Aram Gueye del Balzo.

“Ringrazio tutte le Miss sono state tutte brave e belle infatti il verdetto è stato difficile per i giurati, i soci della Vecchia Loano sempre presenti numerosi e infaticabili, l’amministrazione comunale rappresentata in giuria dal vice sindaco Luca Lettieri, le presentatrici Irene e Stefania, gli sponsor e i negozi di moda che hanno fatto sfilare le ragazze ,le direttrici della manifestazione Magda e Giulia” aggiunge Defino.

“Ora qualche giorno di riposo e si riparte con la costruzione dei carri allegorici per preparare una nuova sfilata piena di colori effetti speciali e coriandoli per rendere onore al più grande carnevale della Liguria e tutte le altre manifestazioni con molte novità per un 2019 sempre spettacolare a Loano per i nostri turisti organizzate dalla Vecchia Loano” conclude il presidente dell’associazione loanese.