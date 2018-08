Liguria. Entra sul Mediterraneo centro occidentale una discreta perturbazione atlantica che determinerà un deterioramento del tempo tra oggi e domani, sabato, sulla Liguria. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 31 agosto, al mattino molte nubi un po’ su tutto il territorio ma con fenomeni temporaleschi che interesseranno il settore centrale (tra Varazzino e promontorio di Portofino). Qualche rovescio sarà possibile anche sul levante. Nel pomeriggio schiarite anche ampie alternate a passaggi nuvolosi lungo le coste, temporali in sviluppo nelle zone interne del ponente con locali sconfinamenti sul savonese. Asciutto in serata.

Venti da sud-est sul centro levante, tendenza a rotazione da sud ovest in giornata. Mare mosso. Temperature stazionarie con massime oltre i 30 gradi.

Domani, sabato 1 settembre, al mattino possibili episodi temporaleschi tra Genova e La Spezia, tendenza ad ampie schiarite in estensione da ponente a levante. Al pomeriggio recrudescenza temporalesca sui monti del levante in sconfinamento verso la costa, soleggiato altrove. Migliora ovunque dalla serata. Libeccio al largo, sud est sullo spezzino, forti da nord sul centro ponente Mare molto mosso al mattino con moto ondoso in scaduta. Temperature in calo.

Domenica 2 settembre, prevalentemente soleggiata con passaggio di innocui cumuli. Tempo gradevole e ventilato.