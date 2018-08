Liguria. Un’attiva perturbazione proveniente dal nord Atlantico interesserà la nostra regione nel fine settimana, con temporali, venti forti e un generale calo delle temperature. Secondo gli esperti del Centro Limet, avremo il ritorno del bel tempo da lunedi 27 agosto.

Per la giornata di oggi si prevedono temporali localmente intensi sul centro-levante al mattino e nelle aree interne tra il tardo pomeriggio e la serata, con possibili grandinate e colpi di vento al passaggio dei groppi più violenti.

Tra la notte e il primo mattino probabili temporali a partire dal savonese orientale/genovese di ponente nella notte, in estensione al settore centrale e al medio Levante in mattinata, indicativamente tra Genova e le 5 Terre. Accumuli localmente consistenti nelle aree interne del Tigullio. Sul savonese di ponente, versanti padani occidentali ed Imperiese assenza di fenomeni con schiarite.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio temporanea attenuazione dei fenomeni con schiarite ovunque e qualche temporale tra Alpi Liguri e Bormida occidentale. In serata nuovo innesco temporalesco a partire dai versanti padani centro-occidentali, in estensione al savonese, al genovese e il levante durante la successiva notte. Fenomeni localmente accompagnati da colpi di vento e locali grandinate.

Venti moderati meridionali, in brusca rotazione a nord in serata ad iniziare dal savonese. Mare molto mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento in serata specie al largo.

Temperature in calo soprattutto in serata: sulla costa minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 27 e 29 gradi; all’interno minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 25 e 28 gradi.