Liguria. Caldo intenso e afoso a tratti. Secondo gli esperti del centro meteo Limet il muro anticiclonico continuerà a interessare tutta l’area del Mediterraneo, Liguria compresa, anche nei prossimi giorni.

Oggi mercoledì 1 agosto, si ricorda di fare attenzione: marcato disagio fisiologico per caldo afoso in particolare tra il Golfo Paradiso e il Golfo del Tigullio. Sereno al mattino su tutta la regione, addensamenti nuvolosi a partire dalle ore centrali nelle zone più interne dell’Appennino e Alpi Liguri; non si escludono isolati episodi di instabilità. Venti di brezza. Mare quasi calmo.

Le temperature: oggi saranno comprese sulla costa tra 26 e 34 gradi, nell’interno tra 20 e 35 con punte massimo di 37, 38 gradi nell’interno dello spezzino.

Domani, giovedì 2 agosto, caldo intenso e afa in leggero calo. Soleggiato con instabilità pomeridiana relegata solo nell’interno Appennino. Venti: brezze deboli. Mari: poco mosso, localmente quasi calmo sotto-costa. Temperature: stazionarie.

Anche venerdìattenzione perché avremo caldo torrido molto intenso. Sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in ulteriore aumentocon picchi fino a 37-38°C sul lato costiero, oltre i 40°C nell’interno spezzino.