Liguria. Dopo un caldo fine settimana, la settimana inizia con temperature in aumento. Sole dalle prime ora della mattinata, poi arriveranno nuvole e velature nel pomeriggio.

Dall’oceano Atlantico la propagine anticiclonica azzorriana si estende sino all’Europa centrale mentre sul Mediterraneo orientale agisce una blanda goccia fredda. Sulla nostra regione ne conseguono flussi settentrionali e locale instabilità appenninica pomeridiana.

Al mattino sereno o poco nuvoloso per velature o nubi medio alte in transito. Dalle ore centrali sviluppo di cumuli sull’Appennino con qualche rovescio o temporale più probabile sulle Alpi Liguri, Val D’Aveto e Trebbia. Non si esclude qualche rapido sconfinamento costiero su Genovesato ed Imperiese. Sul resto della costa sempre soleggiato con qualche nube in transito da nord. In serata sereno ovunque.

Venti: Settentrionali deboli o localmente moderati al mattino. Nel pomeriggio si indeboliscono lungo le coste ove potranno entrare localmente deboli brezze.

Mari: Generalmente calmo o poco mosso. Solo al largo localmente mosso.

Temperature: Poche variazioni non significative. Caldo lungo le coste.

Costa: min +19/+24°C, max +29/+33°C

Interno: min +11/+21°C, max +26/+29°C