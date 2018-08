Liguria. L’alta pressione che sta interessando il Mediterraneo centro-occidentale tra venerdì e sabato sarà minata da nuovi infiltrazioni di aria relativamente più fresca.

Secondo i previsori del Centro Limet, per la giornata di oggi avremo cielo in prevalenza sereno la notte e nella prima parte della mattinata. Tornano i cumuli a frequentare le Alpi Liguri ed il settore appenninico in possibile evoluzione ad isolati e deboli acquazzoni; sulle vallate genovesi interne, non escludiamo temporanei sconfinamenti dei fenomeni. Ovunque stabile entro sera.

Per quanto riguarda la ventilazione, avremo refoli residui da nord sul settore centrale tra la notte ed il primo mattino; tornano vivaci le brezze pomeridiane lungo costa.

Mar e poco mosso, o quasi calmo sotto-costa nottetempo. Per quanto riguarda le temperature, sono stazionarie le minime, in calo le massime sul tratto costiero. Sulla costa minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 26 e 28 gradi; all’interno minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 24 e 29 gradi.