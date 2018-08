Memorial Borreani a Quiliano: gli aggiornamenti

Quiliano. Questa sera, giovedì 30 agosto, sul terreno del Picasso di Quiliano va in scena il Memorial Valerio Borreani. Si tratta di un quadrangolare amichevole utile per testare la condizione, a pochi giorni dal debutto ufficiale. Tre delle quattro protagoniste, infatti, scenderanno in campo domenica per la Coppa Liguria di Prima Categoria; una ha già esordito domenica scorsa nella Coppa Italia di Promozione. Si tratta di Quiliano & Valleggia, Veloce, Sciarborasca e Celle Ligure.

La prima partita, dalle ore 19, vede di fronte Celle Ligure e Veloce. I giallorossi allenati da Massimiliano Ghione giocano con Ottonello, Ansaldo, Crovella, Alò, Bonandin, Cosentino, Vanoli, Rampini, Al. Piombo, Certomà, Russo Artimagnella; a disposizione Provato, Suetta, Orcino, An. Piombo, Giguet, Pesce, Casali, Damonte, Apicella.

La Veloce guidata da Mario Gerundo si schiera con Cerone, Leone, Barranca, Guerra, Ravera, A. Cosentino, Arrighi, Vejseli, Vario, Maida, Colombino; a disposizione Castenasi, Lavagna, Murialdo, Palmiere, Palomba, Paggi, Bruzzone, Fanelli.

I 45 minuti di gioco si sono conclusi 0 a 0, pertanto la partita è stata decisa ai calci di rigore.