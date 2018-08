Albenga. Altro grande risultato ottenuto dal ligure Maurizio Gerini. Al Transanatolia Rally 2018, oltre alla vittoria in diverse prove speciali, ha concluso al secondo posto nella classifica generale finale, alle spalle dello Spagnolo Marc Sola.

Gerini, sulla sua Husqvarna, si è distinto per intraprendenza e capacità strategiche, in condizioni climatiche a volte assai difficili (40 gradi all’ombra) e su terreni rocciosi che hanno letteralmente divorato le gomme delle moto. Il rally si è snodato per tutta la Turchia, concludendosi nel sito archelogico internazionale di Efeso, una delle città più potenti, con Roma e Alessandria d’Egitto, dell’antichità.

Fanno festa per questa impresa i “Fieui di Caruggi” di Albenga, grandi sostenitori del campione originario di Chiusanico, nell’imperiese, e amicissimo del compianto Fausto Vignola di Pogli di Ortovero.

“Siamo felici per Maurizio e per il suo meritato piazzamento e nello stesso tempo orgogliosi che abbia portato la nostra fionda con sé dalla partenza al podio. Un grande onore per noi e per Albenga, città delle Torri e della Fionda”.