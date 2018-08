Matteo Calcagno vestirà nuovamente la maglia dell’Albissola

Savona. Matteo Calcagno, il laterale difensivo (classe 2000) messosi in luce con l’Albissola, nella trionfale cavalcata della scorsa stagione, era rientrato, nei primi giorni della sessione estiva del calciomercato, al Genoa, per giocare nella Primavera rossoblù, ma, notizia dell’ultima ora, giocherà in Serie C, con i ceramisti.