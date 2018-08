Loano. Sabato 25 agosto, dopo l’annullamento per lutto nazionale nella giornata di sabato 18 dopo la tragedia immane di Genova, si corre la Marina Classic, quarta prova stagionale del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun, con l’ultima tappa, la Vertical Verezzi, che si terrà domenica 9 settembre, a Loano, presso la Marina di Loano, in preparazione alla mezza maratona del 28 ottobre RunRivieraRun, con partenza dal Malpasso/Varigotti/Finale Ligure e arrivo a Loano presso la Marina di Loano

Partenza alle ore 20.00. Le iscrizioni alla gara, di circa 5 km su un percorso super veloce tutto all’interno della Marina, si potranno fare direttamente dalle ore 17.00 alle 19.45 presso la Marina di Loano o, entro venerdì 24 agosto, inviando il modulo di iscrizione a info@runrivierarun.it o telefonando al numero 019.6898607

La gara prevede premi per gli Assoluti (primi 10 maschili e primi 10 femminili), per le categorie (J/S – S35/44 – S45/54 – S55/64 e oltre i 65 anni con premiati i primi tre sia maschili sia femminili) e premi ad estrazione. Al termine della gara è previsto un ristoro per tutti i partecipanti.

Gli atleti troveranno il deposito borse, la maglia tecnica, i bagni, le docce e gli spogliatoi, parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti, il ristoro finale.

Alla gara collaborano attivamente il Comune di Loano e la Marina di Loano, che come ogni anno danno un supporto unico per garantire l’organizzazione di una delle gare più belle del panorama ligure, in una cornice da sogno.

Dalla Marina Classic e per tutte le gare che accompagneranno l’organizzazione dell’Asd RunRivieraRun, il segno di lutto e il cuore della speranza non ci lasceranno mai, in memoria della Tragedia di Genova e delle sue vittime.