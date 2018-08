Loano. Tempo di Marina Classic, ieri sera, sabato 25 agosto, a Loano, per la quarta prova del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun 2018, prova di circa 5 km, tutta percorsa nella splendida cornice della Marina di Loano.

E, nonostante la pioggia battente che da metà pomeriggio ha iniziato a scendere, a tratti copiosamente, anche durante la gara e le premiazioni, 161 atleti hanno portato a termine la prova. Si è imposto il giovane Andrea Gattoni della Pro Sesto Milano (17’05”), vincente allo sprint su Davide Ansaldo del Gruppo Città di Genova (17’07”) e Massimo Cavanna dei Maratoneti Genovesi (17’22”). Quarto l’atleta di casa, Simone Delmonte dell’Asd RunRivieraRun (17’29”)

In campo femminile successo per Giuseppina Mattone della Boves Run in 19’26” su Martina Isoleri degli Albenga Runners (19’32”) e Celestina Malugani dell’Atletica Vallecrosia (20’45”)

Nelle altre categorie, successi per Nicholas Olmi, Tiziano Barbieri, Stefano Ariu, Paolo Desalvo, Nicola Lazzaro, Valeria Salzani, Manuel Fontana, Antonella Rabbia, Fernanda Ferrabone e Maria Grazia Navacchia.

L’organizzazione ha ringraziato il comune di Loano e la Marina di Loano per il sostegno e la collaborazione, la polizia municipale di Loano e la Croce Rossa Italiana di Loano, gli sponsor Noberasco, Fondocasa, Casanova Acque Minerali/Alisea e coloro che ci hanno supportato per i premi ad estrazione, la gelateria Il Meligrano di Loano, bar In Scia Riva Loano, ristorante pizzeria Il Campione Loano, bagni Lido Borgio Verezzi, TrattoPizzeria BisBoccia di Pietra Ligure, l’artista Laura Vittonetto e Eventosportivo.com, come sempre, fotografi ufficiali delle manifestazioni sportive.

I ringraziamenti sono giunti anche ai volontari, gli amati Angel, che sul percorso, nel ristoro, come scorta tecnica, hanno reso la manifestazione perfetta.

La Marina Classic è stata spostata dal 18 al 25 agosto per la tragedia di Genova e per il lutto nazionale. A tal proposito l’Asd RunRivieraRun, vicina alle famiglie delle vittime e all’amata Genova, ha deciso di togliere il pettorale n°14 da tutte le sue gare e attività, il giorno della tragedia, e di sposare l’iniziativa della regione Liguria con il logo di ricordo e, allo stesso tempo, speranza che ci seguirà per sempre.

Un grazie anche a tutti i 161 ragazzi e ragazze che, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, hanno deciso di esserci.