Marina Classic, rinvio di una settimana per lutto nazionale

Loano. A causa del lutto nazionale per la tragedia di Genova è stato deciso che, in accordo con il Comune di Loano (e la Marina di Loano) che ha annullato tutti gli eventi della giornata di sabato 18 agosto, la Marina Classic, gara non competitiva di circa 5 chilometri del Grand Prix tune-up RunRivieraRun prevista per quella data, è stata posticipata a sabato 25 agosto.

Si svolgerà sempre alla Marina di Loano con orario di partenza alle ore 20.

“L’Asd RunRivieraRun è vicina alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia – scrive la società sportiva -. Forza Genova!”.

Chi volesse iscriversi prima lo può fare inviando un’email a info@runrivierarun.it o telefonando al numero 0196898607.