Manifestazioni ed eventi: strade chiuse a Balestrino,Mallare e Stella

Balestrino/Mallare/Stella. A causa di diverse manifestazioni nei prossimi giorni alcune strade in provincia di Savona saranno chiuse al traffico.

Si tratta della SP. n. 34 “Toirano-Balestrino” dove, in occasione della manifestazione del Raduno degli Alpini, in programma il giorno 2 settembre 2018, è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.30 alle ore 10.30 circa, da località Borgo a località Poggio, e ritorno sulla S.P. n. 34 “Toirano-Balestrino”, interessando il tratto compreso tra le progressive Km 4+600 – Km 5+300.

Sempre il 2 settembre è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia in data 2/09/2018 sulla S.P. n. 5 “Altare-Mallare”, tra le progressive Km 8+000 – Km 8+150 e sulla S.P. n. 38 “Mallare-Bormida-Osiglia”, tra le progressive Km 0+000 – Km 0+150, nel centro abitato del Comune, per lo svolgimento della manifestazione “Cose d’altri tempi”, dalle ore 05.00 alle ore 22.00.

Infine è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia domenica 2 settembre 2018, in occasione della Processione religiosa “Madonna di Lourdes”, sulla S.P. n. 542 “di Pontinvrea”, tra le progressive Km 21+700 – Km 21+250, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 circa, in frazione S. Martino, in andata e ritorno.