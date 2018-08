Alassio. Sono 50 i provvedimenti messi in atto nel mese di luglio dalla polizia municipale di Alassio nell’ambito degli interventi volti a garantire il rispetto del decoro urbano e la salvaguardia dell’immagine della città.

A tirare le somme degli interventi della polizia municipale alassina è il comandante Francesco Parrella che, verbali alla mano, illustra i settori più sensibili e quelli più “creativi”.

“I più frequenti, se così possiamo dire, sono bivacchi e mendicità – racconta – abbiamo emesso diversi provvedimenti di Daspo urbano, previsti dal decreto Minniti, per allontanare altrettante persone che si sono messe a dormire sulle panchine. Ma confesso che alcuni verbali mi hanno un po’ sorpreso per la tipologia dell’infrazione. Come la signora che in maniera abbastanza sistematica portava il figlio alla fontana pubblica a ridosso del Muretto per lavarlo o i ragazzini che da una finestra nel ‘budello’ lanciavano secchiate d’acqua sui passanti, fino ad un anziano che in spregio a qualsiasi accortezza rispetto al pericolo di incendio, si è messo a bruciare sterpaglie sulla collina della città”.

Casi isolati, puntualmente rilevati e sanzionati a testimonianza di un’attenzione al decoro urbano non comune. Intanto proseguono i servizi del fine settimana alla stazione ferroviaria e alle fermate degli autobus per un preventivo controllo sugli arrivi, ovviamente in collaborazione con il commissariato di pubblica sicurezza.

“Con la capitaneria di porto invece – aggiunge Parella – ogni domenica mattina alle 7 facciamo il ‘giro tende’ il controllo su tutte la Sla e le spiagge libere per sloggiare tende e accampamenti”.

“E’ un impegno costante – commenta Marco Melgrati, sindaco di Alassio – soprattutto perché negli ultimi anni questo controllo è venuto meno lasciando campo libero a quel genere di turismo che tende a impoverire un paese sotto il profilo dell’eleganza, della pulizia, del decoro. Stiamo avviando un’ulteriore serie di iniziative sia contro l’abusivismo, sia contro comportamenti lesivi dell’immagine della città. In questo devo dire che anche i cittadini con le loro segnalazioni ci stanno aiutando molto segno che tutti quanti vogliamo una città più ordinata”.

Stamani prende anche il via il servizio di vigilanza privata per nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure 2018” finanziato con 50 mila euro dal ministero dell’interno. Il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 sulle spiagge e sulle passeggiate a mare e dalle 20 alle 23 nel “budello”. L’obbiettivo, quello di contrastare il commercio abusivo e segnalare alle forze dell’ordine eventuali criticità.