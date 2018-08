Maltempo, su tutta la Liguria allerta meteo gialla per temporali

Liguria. La protezione civile regionale, sulla base delle previsioni elaborate da Arpal, ha modificato lo stato di allerta gialla per temporali, che sarà in vigore sui bacini piccoli e medi di tutta la Liguria fino alle 8 di domani, domenica 26 agosto.

Dopo il primo passaggio temporalesco di questa mattina, che ha visto cadere in un’ora 36.8 millimetri a Pontedecimo e 34 millimetri a Orero (precipitazioni accompagnate da una grande quantità di fulmini soprattutto sul genovesato), adesso la Liguria è interessata da qualche ora di relativa tranquillità, addirittura con sporadiche e locali schiarite. Dal pomeriggio la parte frontale del sistema perturbato di origine atlantica inizierà a interessare il ponente della nostra regione, facendo aumentare nuovamente l’instabilità con alta probabilità di temporali forti in passaggio da ponente verso levante. Il fronte sarà sospinto da venti più freddi da nord, con raffiche sui crinali e allo sbocco delle valli esposte fino a 100 chilometri orari, preludio a una domenica che si annuncia all’insegna del sole fin dal mattino soprattutto sul centro-ponente.

Per quanto riguarda il meteo di oggi, sabato 25 agosto, il passaggio di un sistema frontale porta condizioni di marcata instabilità. Segnaliamo precipitazioni a carattere di temporale con alta probabilità di fenomeni forti che dalle prime ore del pomeriggio interesseranno il ponente (sulla costa da Ventimiglia a Noli e relativo entrotera) per estendersi rapidamente alle restanti zone. Segnaliamo in serata venti da nord 50-60 chilometri orari con locali rinforzi di burrasca e raffiche fino a 100 chilometri orari sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. Mare molto mosso su tutte le coste la sera.

Per domani, domenica 26 agosto, nella notte permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di forti temporali. Fenomeni in esaurimento già nelle ore antelucane sul centro ponente (zone A, B e D), in mattinata sul levante (zone C ed E). Si segnalano venti 50-60 chilometri orari con locali rinforzi e raffiche fino a 100chilometri orari in attenuazione in mattinata; mare molto mosso su tutte le coste in rapido calo.

Per lunedì 27 agosto nulla da segnalare.

I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (@ARPAL_rischiome). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.