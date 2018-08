Lutto nazionale, rinviate Genoa e Samp ma la Serie A gioca: “Più importante esordio di Cristiano Ronaldo…”

Genova. “”Nel giorno del lutto nazionale appare assurdo che inizi regolarmente il campionato di Serie A con Chievo – Juventus. Quanto vale la vita, quanto valgono i cuori spezzati sotto un ponte crollato? Quanto vale il dolore di famiglie, bambini, uomini e donne. Nulla?”. A chiederlo è Luca Pastorino, deputato di Possibile, dopo la decisione della Lega Serie A di rinviare soltanto Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa ma non l’intera prima giornata di Serie A.

Per qualche ora, infatti, si era discusso della possibilità di rinviare in blocco tutta la prima giornata, per rispettare il lutto nazionale proclamato per sabato dopo il crollo del ponte Morandi. Alla fine, però, si è scelto di giocare regolarmente ad eccezione, come detto, dei match delle due genovesi. Una decisione che ha scatenato non poche reazioni da parte di chi vede in questa scelta una mancanza di rispetto nei confronti delle vittime.

“Il dolore delle famiglie colpite non vale nulla, è questa la risposta implicita al regolare avvio della Serie A – tuona Pastorino – Non importa se vengono sospese le partite di Genoa e Sampdoria. Questo é un dramma che coinvolge tutti. E l’esordio di Cristiano Ronaldo alle 18 di sabato prossimo é solo una questione di soldi che sgonfia in un sol colpo il prestigio che l’arrivo di questo campione ha portato alla serie A. Auspico un ripensamento per questa decisione assurda”.