Lutto ad Albenga per la comparsa di Ennio Piseddu, il benzinaio della Esso

Albenga. Città delle torri in lutto per la scomparsa di Ennio Piseddu, noto in tutto il territorio per aver gestito, per oltre 40 anni, la stazione di servizio Esso di via Al Piemonte con il fratello Ottavio.

Piseddu, che era stato anche vice presidente del sindacato benzinai Figsc, è mancato a 72 anni presso la Clinica Rossello di Savona, al termine di una lunga malattia. Lascia la moglie Rita e le figlie Roberta e Martina.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 13 agosto alle ore 19 nella camera ardente dell’Ospedale di Albenga; i funerali avranno luogo martedì 14 agosto alle ore 10 nella parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.